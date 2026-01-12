سعر الذهب اليوم في مصر يسجل قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 10 جنيهات، مسجلاً قمة تاريخية جديدة بحلول التعاملات المسائية الاثنين 12-11-2026، مقارنةً بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4066 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5228 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6100 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6971 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 69710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 216798 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.34% إلى نحو 4615 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.