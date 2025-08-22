"العقبة الوحيدة".. "نجيب ساويرس" يقدم للحكومة روشتة سداد الدين الخارجي

كتبت- منال المصري:

طرح نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري على الحكومة المصرية روشتة علاج لسداد الديون الخارجية المستحقة على مصر التي تعد العقبة الوحيدة بعد زيادة تحسن أداء الاقتصاد المصري.

وقال ساويرس في تغريدة له على منصة "إكس" تويتر سابقا، بعد تحسن أداء الاقتصاد المصري على مستوى معدل النمو والتضخم واحتمالات استئناف المركزي خفض سعر الفائدة:

"فاضل بس سداد الديون الخارجية ده العقبة الوحيدة وحلها سهل الدولة تطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي و البحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب وتخصص الكام شركة اللى بقالنا ميت سنة بنقول هنخصخصها".

زاد إجمالي الدين الخارجي على مصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس ربع سنوي إلى نحو 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقابل نحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصادرة في وقت سابق.

وفي نفس الوقت رفع المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار خلال 2026 إلى نحو 27.87 مليار دولار بدلا من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة.

وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري اليوم، يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقارنة بـ21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.