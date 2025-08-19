بلتون للتمويل العقاري تصدر أول توريق بقيمة 1.32 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت بلتون للتمويل العقاري إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه.

وبحسب البيان المرسل من الشركة اليوم، وقد تم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة، ما يعكس ثقة السوق في جودة محفظة بلتون للتمويل العقاري وصلابة مركزها المالي.

تابع البيان، وتم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه ، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه ، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA). أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه ، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.