انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 24-7-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اللحظي

هبط سعر الذهب عيار 14 إلى 3100 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3986 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5314 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 37200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53143 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165274 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 265714 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71 % إلى نحو 3363 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.