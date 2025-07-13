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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 13 يوليو 2025

02:54 م الأحد 13 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5301 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5346 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4677 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4009 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 37422جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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