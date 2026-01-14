لحظة بلحظة.. المغرب 0 ضد 0 نيجيريا.. بداية المباراة

إبراهيم عيسى يعلق على خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب نيجيريا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا، في النهائي مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز اليوم، على حساب منتخب مصر بهدف دون مقابل.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

أبرز أحداث مباراة المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب، تمربجوار القائم

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب

الدقيقة 18: عرضية من إبراهيم دياز يبعدها دفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 25: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي المغرب ونيجيريا

الدقيقة 26: عرضية من أشرف حكيمي يبعدها دفاع المنتخب النيجيري