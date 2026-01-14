مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. المغرب 0 ضد 0 نيجيريا.. بداية المباراة

كتب : مصراوي

09:58 م 14/01/2026 تعديل في 10:29 م
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (7) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (13) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب المغرب (1) (2)

يلاقي منتخب المغرب نظيره منتخب نيجيريا اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

ويلتقي الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا، في النهائي مع منتخب السنغال، الذي حقق الفوز اليوم، على حساب منتخب مصر بهدف دون مقابل.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، آدم ماسينا ونصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي، بلال الخنوس وإسماعيل صيباري

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، أيون الكعبي وإبراهيم دياز

أبرز أحداث مباراة المغرب ونيجيريا في أمم أفريقيا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تسديدة قوية من إبراهيم دياز لاعب المغرب، تمربجوار القائم

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب نيجيريا يتصدى لها ياسين بونو حارس المغرب

الدقيقة 18: عرضية من إبراهيم دياز يبعدها دفاع منتخب نيجيريا

الدقيقة 25: سيطرة متبادلة على الكرة بين لاعبي المغرب ونيجيريا

الدقيقة 26: عرضية من أشرف حكيمي يبعدها دفاع المنتخب النيجيري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية المغرب ونيجيريا بطولة أمم أفريقيا

