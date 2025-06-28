وزير البترول يتفقد تجهيزات ميناء سونكر لاستقبال سفينة "Energos Power"

كتبت- دينا كرم:

استكمل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولته الميدانية صباح اليوم بزيارة ميناء سونكر لتفقد أعمال تجهيز الرصيف البحري المخصص لاستقبال سفينة التغييز "Energos Power"، والتي يتم حالياً إعدادها وتجهيزها بميناء الدخيلة في الإسكندرية، حيث تابع أعمال مد خطوط الأنابيب البحرية والبرية بالميناء، والتي ستتولى نقل الغاز بعد إعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية.

وأشاد بدوي خلال الجولة بحجم الأعمال المنجزة في زمن قياسي، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد نتاجًا لتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.

ووجّه الوزير التحية لجميع العاملين بالمشروع، مثمنًا التزامهم وكفاءتهم في تنفيذ المهام الحيوية، ومشددًا على أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة المصرية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع الغاز بما يواكب تطلعات التنمية الاقتصادية.

ورافقه خلال الجولة يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وخالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، ووائل لطفى رئيس شركة إنبى، وياسر صلاح، رئيس شركة جاسكو وأسامة السمنودى، نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكات.