"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

سجل منتخب مصر الأول لكرة القدم رقماً سلبياً غير مسبوق في مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال مواجهة السنغال الحالية في دور النصف النهائي.

رقم تاريخي سلبي في الشوط الأول لمباراة منتخب مصرضد السنغال

وفشل منتخب الساجدين في تسديد أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول من مباراة السنغال، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة منذ عام 2010.

ووفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا" فإن هذه هي المرة الأولى خلال 33 مباراة متتالية خاضها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية على مدار أكثر من عقد، التي يعجز خلالها عن تسجيل أي محاولة تسديد خلال الشوط الأول.

وفي سياق متصل، يتقدم المنتخب السنغالي على نظيره المصري حتى الآن بهدف نظيف، جاء بتوقيع نجم النصر السعودي ساديو ماني.