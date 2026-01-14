مباريات الأمس
رقم تاريخي سلبي في الشوط الأول لمباراة منتخب مصرضد السنغال

كتب : نهي خورشيد

08:56 م 14/01/2026
سجل منتخب مصر الأول لكرة القدم رقماً سلبياً غير مسبوق في مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك خلال مواجهة السنغال الحالية في دور النصف النهائي.

رقم تاريخي سلبي في الشوط الأول لمباراة منتخب مصرضد السنغال

وفشل منتخب الساجدين في تسديد أي كرة على المرمى خلال الشوط الأول من مباراة السنغال، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مشاركات الفراعنة بالبطولة منذ عام 2010.

ووفقاً لإحصائيات شبكة "أوبتا" فإن هذه هي المرة الأولى خلال 33 مباراة متتالية خاضها منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية على مدار أكثر من عقد، التي يعجز خلالها عن تسجيل أي محاولة تسديد خلال الشوط الأول.

وفي سياق متصل، يتقدم المنتخب السنغالي على نظيره المصري حتى الآن بهدف نظيف، جاء بتوقيع نجم النصر السعودي ساديو ماني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر والسنغال مباراة مصر والسنغال إحصائيات مباراة مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية نتيجة مباراة مصر والسنغال

