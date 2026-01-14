مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

فيديو هدف السنغال في مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

08:49 م 14/01/2026
نجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل هدف التقدم في مرمى منتخب مصر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وسجل هدف تقدم السنغال ساديو ماني في الدقيقة 78 من زمن المباراة من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها.

وعندما تنتهي المباراة بتقدم السنغال سوف يصعد إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليلاقي الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

