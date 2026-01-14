10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

نجح السنغالي ساديو ماني في تسجيل هدف التقدم في مرمى منتخب مصر، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

فيديو هدف السنغال في مرمى منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وسجل هدف تقدم السنغال ساديو ماني في الدقيقة 78 من زمن المباراة من تسديدة قوية عجز الحارس من تصديها.

وعندما تنتهي المباراة بتقدم السنغال سوف يصعد إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، ليلاقي الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا.