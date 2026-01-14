أكدت الصحيفة البريطانية "ديلي ميل"، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقت قائمة بأهداف عسكرية عالية القيمة داخل إيران، قبيل الهجوم المحتمل على طهران.

ووفقًا للتقرير، قدمت المنظمة الأمريكية "متحدون ضد إيران النووية"، لمسؤولي البيت الأبيض ملف يضم 50 هدفًا يمكن ضربهم داخل إيران.

وبحسب الصحيفة البريطانية، تكشف الوثيقة التي قدمتها المنظمة الأمريكية عن الإحداثيات الدقيقة لمقرات تابعة للحرس الثوري، ومركز الأعصاب للجيش الإيراني، وأماكن القيادات المسؤولين عن قمع المتظاهرين داخل إيران.

تشمل القائمة المقدمة من المنظمة التي يقع مقرها في واشنطن، 23 هداف لقواعد إقليمية للحرس الثوري، و22 من المناطق الإدارية لمدينة طهران.

كما تضم القائمة مقرات الوحدات التنفيذية التي قادت سفك الدماء ضد المتظاهرين، بما في ذلك لواءين رئيسيين: "لواء الأمن آل محمد الواقع في شمال شرق طهران، ولواء الأمن الزهراء الواقع في جنوب شرق طهران".

وفي وقت سابق، رجح مسؤولون أوروبيون، الأربعاء، أن تشن الولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران "خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وتتزامن تصريحات المسؤولين الأوروبيين لوكالة "رويترز"، مع تأكيد مسؤول أمريكي بدء سحب بعض الأفراد من قواعد رئيسية في الشرق الأوسط كإجراء احترازي، في ظل تصاعد التوترات وتهديدات الرئيس دونالد ترمب.