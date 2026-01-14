10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر في الشوط الأول أمام منتخب السنغال، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:

تقييمات لاعبي منتخب مصر في الشوط الأول ضد منتخب السنغال

محمد الشناوي: 7.1

محمد هاني: 6.8

ياسر إبراهيم: 6.9

حسام عبد المجيد: 6.8

رامي ربيعة: 6.5

أحمد فتوح: 6.6

مروان عطية: 6.7

حمدي فتحي: 6.9

إمام عاشور: 6.5

عمر مرموش: 6.2

محمد صلاح: 6.1

وحصل محمد الشناوي على أعلى تقييم في الشوط الأول من المباراة وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور".