الشناوي الأعلى.. تقييمات لاعبي منتخب مصر في الشوط الأول ضد السنغال

كتب - محمد عبد السلام:

08:36 م 14/01/2026
انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ونظيره السنغالي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر في الشوط الأول أمام منتخب السنغال، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:

تقييمات لاعبي منتخب مصر في الشوط الأول ضد منتخب السنغال

محمد الشناوي: 7.1

محمد هاني: 6.8

ياسر إبراهيم: 6.9

حسام عبد المجيد: 6.8

رامي ربيعة: 6.5

أحمد فتوح: 6.6

مروان عطية: 6.7

حمدي فتحي: 6.9

إمام عاشور: 6.5

عمر مرموش: 6.2

محمد صلاح: 6.1

وحصل محمد الشناوي على أعلى تقييم في الشوط الأول من المباراة وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور".

