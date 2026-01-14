مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

جميع المباريات

"الكاف يعلق".. كيف كان لقاء محمد صلاح وساديو ماني قبل موقعة كأس الأمم الأفريقية؟

كتب : نهي خورشيد

08:43 م 14/01/2026
شارك الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" متابعيه بمقطع فيديو خاص للقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة، بزميله السابق ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي.

وظهر الثنائي في المقطع وهما يتعانقان في ممر دخول اللاعبين، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مصر والسنغال حالياً على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 والمقامة حالياً بالمغرب.

ونشر الكاف الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليق:"أصدقاء قبل كرة القدم".

والجدير بالذكر أن الثنائي تزاملا معاً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال الفترة من 2017 حتي 2022، إلى أن غادر ماني الريدز متجهاً إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ساديو ماني مباراة منتخب مصروالسنغال مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية

