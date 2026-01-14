"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

شارك الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" متابعيه بمقطع فيديو خاص للقاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة، بزميله السابق ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والنصر السعودي.

وظهر الثنائي في المقطع وهما يتعانقان في ممر دخول اللاعبين، قبل انطلاق المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مصر والسنغال حالياً على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025-2026 والمقامة حالياً بالمغرب.

ونشر الكاف الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليق:"أصدقاء قبل كرة القدم".

والجدير بالذكر أن الثنائي تزاملا معاً في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال الفترة من 2017 حتي 2022، إلى أن غادر ماني الريدز متجهاً إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني.