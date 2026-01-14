مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

ليتشي

"تدخل العميد".. 15 صورة لمشادة بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والسنغال

كتب - يوسف محمد:

08:35 م 14/01/2026
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (15) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (12) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (11) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (10) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (7) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (9) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (8) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (5) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (6) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (4) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (2) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (3) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (19) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (17) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (18) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (1) (1)

شهد الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب السنغالي، مشادة قوية بين الجهاز الفني لأسود التيرانجا وأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وبحلول الدقيقة 40، احتسب حكم مباراة مصر والسنغال خطأ على قائد الفراعنة محمد صلاح لصالح ساديو ماني لاعب أسود التيرانجا وسط اعتراضات من الجهاز الفني للمنتخب.

وعند حديث المدير الفني للمنتخب السنغالي بابي ثياو مع الحكم، ظهر وليد بدر المدير الإداري للمنتخب الوطني وقام بدفع مدرب السنغال، مما تسبب في مشادة بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخبين.

وانتهت المشادة بين الطرفين، بعدما تدخل حسام حسن المدير الفني للفراعنة احتوى الأزمة، لتنتهي المشادة قبل أن يتطور الأمر.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد صعد إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على حساب كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

أقرأ أيضًا:

"مع محمد هاني".. لقطة مثيرة للجدل من مدرب منتخب السنغال في الشوط الأول

ماذا يحدث في ملعب ابن بطوطة بمباراة مصر والسنغال؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال بطولة أمم أفريقيا

