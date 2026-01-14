10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

شهد الشوط الأول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب السنغالي، مشادة قوية بين الجهاز الفني لأسود التيرانجا وأحد أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وبحلول الدقيقة 40، احتسب حكم مباراة مصر والسنغال خطأ على قائد الفراعنة محمد صلاح لصالح ساديو ماني لاعب أسود التيرانجا وسط اعتراضات من الجهاز الفني للمنتخب.

وعند حديث المدير الفني للمنتخب السنغالي بابي ثياو مع الحكم، ظهر وليد بدر المدير الإداري للمنتخب الوطني وقام بدفع مدرب السنغال، مما تسبب في مشادة بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخبين.

وانتهت المشادة بين الطرفين، بعدما تدخل حسام حسن المدير الفني للفراعنة احتوى الأزمة، لتنتهي المشادة قبل أن يتطور الأمر.

والجدير بالذكر، أن منتخب مصر كان قد صعد إلى نصف نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على حساب كوت ديفوار في ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

