وزير المالية يكشف موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد

كتبت- داليا الظنيني:

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن موعد صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، وذلك بعد المفاوضات المستمرة التي عقدتها مصر مع المسؤولين في الصندوق.

وقال كجوك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، إن الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن "الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل".

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن "كل المؤشرات الاقتصادية تدعم التعاون مع صندوق النقد الدولي وصرف الشريحة الخامسة".

وشدد على أن "الأمور تسير بشكل إيجابي مع صندوق النقد الدولي". مشيراً إلى أن "الشريحة الخامسة من القرض سيتم صرفها في بداية العام المالي المقبل".