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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط لليوم الثاني بختام تعاملات اليوم

03:01 م الإثنين 02 يونيو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.54% عند مستوى 32325 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.23%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.03 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 102.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 103.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.60 % عند مستوى 32500 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

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مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
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