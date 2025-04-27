ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و 8 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4.5 و7.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 16 و26 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 21 و37 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 60 و75 جنيهًا.