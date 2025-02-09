تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية الأحد 9 فبراير

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 4541 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4606جنيهًا.

بناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4030 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3454 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 32242 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.