كتبت- آية محمد:

في الساعات الأخيرة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجاربهم المؤلمة مع منصة FBC، التي ظهرت مؤخرًا وروجت لنفسها كفرصة استثمارية استثنائية.

لكن الواقع كان صادمًا، إذ أفاد العديد من المستخدمين بأن المنصة استولت على أموال أكثر من مليون شخص، بإجمالي خسائر بلغت حوالي 6 مليارات دولار.

بعت عفش البيت والموبايل للاستثمار في FBC

ويروي أحد المشتركين في المنصة تفاصيل ماحدث له عبر "فيسبوك" حيث قال: "انا لسه داخل FBC من أيام علشان أسدد أقساط شهرية لموبايلات كانت اتسرقت أصلاً، وبعت الموبايل واستلفت من ناس علشان أدخل ليفل الـ 11,000 جنيه"

وأضاف المشترك، أنه تعرض لحادث وقام بتركيب 3 شرائح و25 مسمار في قدمه، وأوضح أن تكلفة الجراحة كانت 65 ألف جنيه وأنه استلف منهم 45 ألف جنيه.

وقال: "بايعين عفش من البيت علشان نكمل المبلغ المطلوب".

وتسأل قائلًا :فهل كده فعلاً الموضوع نصب؟، وأوضح أنه سيتعرض للحبس أثر ذلك وأنه سيقوم بعملية ليزيل الشرائح والمسامير الخاصة بالحادث، وأضاف:" انا حتى علاجي مبجيبوش".

FBC.. النصب بطُعم هدية رمضان وخدعة أخرى في الطريق

وروت مستخدمة آخرى تفاصيل ما حدث لها، قائلة: "الحكايه كلها بدأت من يوم الخميس 2/6 الناس سحبت فلوسها الطبيعية، وقامت المنصة ابتداءًا من يوم الجمعة 2/7 برفع عدد المهام وأرباح مستوى J3 من 350 إلى 490 عشان تقدر تلم أكبر عدد من الناس في المنصه، ونص مستوى J2 يقوموا يشتركوا في مستوى J3 ".

وأوضحت المشتركة، أن المنصة لم تكتفي بذلك ولكنها قامت بتنزيل 5 آلاف هدية لرمضان للمشتركين في مستوى J3، وذلك بهدف إشتراك أكبر عدد من المستخدمين في هذا المستوى لتحقق المنصة مكاسب مهولة.

وأضافت:"يجي بقا يوم الخميس 2/13 والناس مستنيه تسحب يقوم طالعين لينا (بحجة إجازة) عيد الشجرة وهنا كانت بداية المبشرات بأن النهايه قربت خلاص"

وأوضحت أن كل المشتركين بمستوى J3 لم يستطيعوا سحب أموالهم بالإضافة إلى كل من ترقى من مستوى J2 لمستوى J3 لم يستطع السحب أيضًا ولا حتى سحب وديعة الـ 3600 الخاصة بالباقة القديمة التي كانوا مشتركين بها.

وتابعت :"بكده J1 و J2 العدد فيهم بقا قليل جدا بعد ما أغلبية اللي فيهم عملوا ترقيه لـ J3 عشان يحصلوا على الهدايا الرمضانية والأرباح اليومية الجديدة".

كما أوضحت أن في ذلك الوقت قامت المنصة بفتح السحب للمستويين J1 و J2 لتعيد ثقة موظفيها، بالإضافة إلى مكافآت الإحالة ومكافآت الحدث التي تضاعفت 3 مرات في آخر 10 أيام .

وقالت إن المنصة جمعت مليارات في آخر أسبوعين وخدعت الكل بمكاسب وهمية وزعتها على المشتركين.

وأضافت أن المنصة تطلب الآن دفع وديعة لاسترداد المستخدمين حساباتهم وأن هذه خدعة جديدة للحصول على المزيد من الأموال.

وحذرت من دفع أموال أخرى، وقالت " استعوضوا ربنا في فلوسكم و الحمد لله ع كل حال".

"إجازة عيد الشجرة".. كيف خدعت fbc عملاءها؟

ويشارك شخص آخر تجربته الشخصية قائلا: "بناء على طلب الأصدقاء إليكم تفاصيل النصبايه اللي اتعرضت أنا و أسرتي ليها: أقنعني تلميذي القديم وهو أحد الضحايا بالإنضمام للشركة التي عادت عليه بمبالغ جيدة نظير شحن مبلغ 3600 جنيه في محفظة تحددها شركة fbc و التي تنشر على موقعها شهادات موثقة من الحكومة الإنجليزية وأنها تعمل بالتعاون مع الحكومة المصرية بعد الدفع تصبح موظفا دائما تقوم بأداء مهام يومية عبارة عن تثبيت بعض التطبيقات والألعاب منها الشهير مثل فيسبوك و انستجرام وغيرهم، وتحصل على راتب يومي 120 جنيه يضاف إلى حسابك عندهم".

في البداية كان السحب يومي و يتم تحويله إلى محفظتي من أرقام تحمل أسماء أشخاص مش شركات أو هيئات ثم تحول السحب إلى يوم في الإسبوع لكل فئة حسب المبلغ المدفوع الذي يصل إلى 200 ألف جنيه و بعدين قدموا إغراءات مثل شنطة رمضان وقيمتها 5000 جنيه و مكافأة 5000 أخرى، ولكن للمستوى الثالث فقام الكثيرون بدفع مبلغ 11200 جنيه حتى يحصلوا على المكافآت و نزلت فعلا على الحساب.

ولكن في يوم السحب أعلنت الشركة أن موظفين المالية في إجازة بسبب عيد الشجرة وأن علينا الإنتظار أسبوعًا آخر دون سحب و خلال هذا الأسبوع توالت المغريات وتوالت الترقيات و دفع الناس المزيد .

وفجأة يوم الخميس الماضي اتقفلت الصفحة و كتبوا (فشل في السحب) و رجعت الفلوس إلى الحساب و أعلنت الشركة أنها تعرضت للقرصنة وأنها طلبت من جهة مصرية حكومية للطوارئ الإلكترونية اسمها " EG-CERT" في القرية الذكية المساعدة وأن هذه الجهة تطلب مالا كل حسب الفئة بتاعته و فور دفعه يرجع الحساب و نتمكن من السحب.

وقد تواصلت مع " EG-CERT" فأنكروا وجود أي صلة بينهم وبين fbc .. في هذه الأثناء بقى كانوا شالوا ادمنز صفحات الواتس المصريين و تصدرت الصورة شخصية اسمها لينا بيشت مديرة التوظيف وصارت تغرى الناس بدفع الفلوس المطلوبة لاسترداد الحساب، فيه ناس دفعت فعلا لكن لم تتمكن من السحب ولا زال الخداع مستمرا حتى لحظة كتابة البوست .. لكن فيه آلاف تقدموا ببلاغات ضد الشركة و قبضوا على واحد أو اتنين في سمنود كانوا بالفعل عملوا مكاتب الشركة وأقاموا حفلات وخلافه .. الشبكة كانت محكمة ووقعت ما يقرب من مليون مصرى منهم ضباط جيش وداخلية .. و الموضوع قيد التحقيق .. وبس خلاص".

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