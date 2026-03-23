مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية

كتب : أحمد الخطيب

04:10 م 23/03/2026
    حفر آبار الغاز
وصلت سفينة الحفر "فالاريس دي إس 12" إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز في البحر المتوسط، ضمن برنامج يستهدف حفر 4 آبار جديدة لصالح شركتي "بي بي" البريطانية و"أركيوس إنرجي"، وفق بيان الوزارة.

ومن المقرر أن تبدأ السفينة بحفر بئر إنتاجية وأخرى استكشافية لصالح شركة "بي بي"، على أن يعقب ذلك حفر بئرين استكشافيتين لصالح "أركيوس إنرجي"، الكيان المشترك بين "بي بي" و"أدنوك" الإماراتية.

مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري

وتعكس هذه الخطوة تنامي ثقة شركاء الاستثمار من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، في ضوء الإجراءات التحفيزية التي نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بما يدعم خطط التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج الغاز.

وتتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، خطة طموحة خلال عام 2026 تستهدف حفر أكثر من 100 بئر استكشافية، إلى جانب آبار تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من موارد البترول والغاز، والوصول إلى اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية لمصر.

وتعد أنشطة الاستكشاف الجديدة حجر الزاوية لتحقيق زيادة تدريجية ومستدامة في الإنتاج المحلي، بما يمهد لإحداث نقلة نوعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

