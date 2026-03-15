التصديري للمنسوجات يشارك في معرض "Fast Textile Fabrics" في بولندا

كتب : دينا خالد

02:48 م 15/03/2026
    معرض Fast Textile Fabrics
    معرض Fast Textile Fabrics

شارك المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هاني سلام، في فعاليات معرض Fast Textile Fabrics والذي أقيم في بولندا، خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس 2026، وذلك في إطار جهود المجلس لتعزيز حضور الصناعة المصرية في الأسواق الدولية ودعم فرص التعاون التصديري والاستثماري مع الشركاء العالميين.
وشاركت رشا فهيم، المدير التنفيذي للمجلس في هذه الفعالية من أجل اكتشاف الفرص التصديرية للسوق البولندي، حيث يعد ضمن الأسواق الواعدة التي يستهدف المجلس العمل عليها خلال الفترة الحالية، في سياق جهود التوسع في السوق الأوروبي

وشارك المجلس التصديري في جلسة نقاشية بعنوان "مصر- المركز الصاعد لنموذج الـ Nearshoring في مجال توريد المنسوجات – صناعة متكاملة، قدرة تنافسية، ومرونة"، حيث استعرضت الجلسة المقومات التي تمتلكها مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي وعالمي لتوريد المنسوجات.

وتناولت الجلسة تسليط الضوء على تكامل سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج في مصر، بداية من الغزل مرورا بالمنسوجات وصولا إلى المنتجات النهائية، إلى جانب استعراض القدرات الإنتاجية والتنافسية التي يتمتع بها القطاع، فضلا عن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر الذي يدعم قدرتها على تلبية متطلبات نموذج Nearshoring وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن المشاركة في هذا الحدث الدولي تأتي ضمن استراتيجية المجلس للترويج للصناعة المصرية وفتح قنوات تعاون جديدة مع الشركات والمستوردين الدوليين، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري مهم في قطاع المنسوجات.
يشار إلى أن نموذج Nearshoring يعني توجه الشركات العالمية لنقل جزء من عمليات الإنتاج أو التوريد إلى دول قريبة جغرافيا من الأسواق الرئيسية، بدلا من الاعتماد على مراكز التصنيع البعيدة.
ويهدف هذا النموذج إلى تقليل زمن الشحن وتكاليف النقل وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، خاصة في القطاعات سريعة الاستجابة مثل صناعة المنسوجات والملابس.

وتبرز مصر كأحد المواقع الواعدة في هذا المجال بفضل قربها من الأسواق الأوروبية وتكامل سلاسل الإنتاج في قطاع الغزل والنسيج، ما يمنحها ميزة تنافسية في تلبية الطلب العالمي بسرعة وكفاءة.

وكان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، كشف عن أن صادرات الغزل والمنسوجات سجلت نحو 1.167 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 1.149 مليار دولار في عام 2024، محققة بذلك أعلى قيمة سنوية في تاريخ القطاع.
وأوضح المجلس، أن أداء القطاع يعكس قدرة الصناعة المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية واستغلال الفرص التصديرية الناتجة عن التحولات في سلاسل الإمداد الدولية، إلى جانب توسع الاستثمارات في مصانع الغزل والمنسوجات داخل مصر.

