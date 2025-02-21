خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الليمون والسمك البلطي وانخفاض الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الليمون والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تتراجع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الجمعة

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة