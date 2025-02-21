انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، خلال منتصف تعاملات الجمعة، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2756 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3544 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4135 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4726 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47260 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 146978 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 236300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 2930 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.