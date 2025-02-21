ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الكوسة، والجوافة، واليوسفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 4 و9 جنيهات.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 12 و22 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 40 و50 جنيهًا، بزيادة جنيهين.