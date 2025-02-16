107 دولارات للطن.. مصر تفرض رسوم إغراق على واردات الـ"PVC" الأمريكية (منشور رسمي)

كتبت- دينا خالد:

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الواردات من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والذي تم نشره في الوقائع المصرية بالعدد رقم (32) تابع (ب) بتاريخ 2025/2/9 ويعمل به لمدة خمس سنوات من تاريخ نشره.

وأشار منشور، صدر عن وزارة الاستثمار، أنه تم تعدل رسوم مكافحة الإغراق المفروضة بموجب أحكام القرار الوزاري رقم 605 لسنة 2021 المشار إليه على الواردات المطرقة من صنف البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشا أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية والتي تندرج تحت البند الجمركي (۳۹٠٥۱۰۰۰۰۰ ) من التعريفة الجمركية المنسقة لتصبح ( ١ ) من القيمةCIF X ) وبما لا يقل عن ۱۰۷ دولار للطن، وذلك بالنسبة للمواردات المفرقة من صنف البولي كلوريد الفيتيل غير ممزوج بمواد الحرى بأشكاله الأولية (PVC) للرتب ( 1,865-/+K67) ذات منشا أو المصدرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك، بعد الإطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشان حماية الاقتصاد القومي من الأثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024.