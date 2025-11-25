ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.45% عند مستوى 39902 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.37%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.90%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.9 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 766.1مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.49% عند مستوى 40246 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.