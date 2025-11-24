بدون زيارة الفروع.. كيف تتعاقد على الغاز الطبيعي إلكترونيا؟

في إطار التوسع في الخدمات الرقمية لتسهيل التعاملات على المواطنين، أطلقت شركة تاون جاس خدمة التعاقد الإلكتروني لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة المختلفة، بهدف اختصار الوقت وتقليل الحاجة إلى زيارة فروع الشركة.

وتتيح الخدمة الجديدة تقديم الطلب بالكامل عبر الإنترنت بداية من تسجيل البيانات وحتى مراجعة الطلب تمهيدًا للمعاينة الميدانية.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية الخطوات التفصيلية للتقديم أونلاين، والشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التعاقد.

خطوات التقديم على الغاز الطبيعي إلكترونيًا

يمكن لمقدمي طلبات توصيل الغاز الطبيعي إنهاء الإجراءات الأولية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع شركة تاون جاس

يتوجه العميل إلى الموقع الرسمي حيث تتوفر أيقونة "تعاقد أونلاين" ضمن الخدمات الرقمية.

2- فتح استمارة التعاقد الإلكتروني

بعد الضغط على الأيقونة، تظهر استمارة البيانات التي يجب إدخالها بشكل صحيح.

3- إدخال بيانات العميل والعقار

تشمل البيانات المطلوبة:

(الاسم رباعي، المنطقة والعنوان التفصيلي، رقم الهاتف للتواصل، نوع العقار شقة – فيلا – محل تجاري، البريد الإلكتروني، إثبات الشخصية ببطاقة الرقم القومي – جواز سفر – رخصة قيادة، رقم الهوية أو الوثيقة المقدمة)

4- إرسال الطلب وانتظار المراجعة

بعد التأكد من صحة البيانات، يتم إرسال الطلب مباشرة ليبدأ فحصه من جانب الشركة.

ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟

عقب استلام البيانات، ترسل شركة تاون جاس فريقًا لإجراء معاينة ميدانية للعقار بهدف:

تحديد نوع العداد المناسب

رصد الحالة الفنية داخل الوحدة

تحديد قيمة التسوية المالية المطلوبة قبل التنفيذ

وفي حالة نقل عداد من وحدة لوحدة أخرى، تشترط الشركة حضور كل من المالك القديم والجديد أثناء توقيع العقد حفاظًا على قانونية الإجراءات.

شروط التقديم على عداد الغاز الطبيعي

لضمان قبول الطلب، يجب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية:

أن يكون العقار مرخّصًا رسميًا من الجهة المختصة.

وجود عداد كهرباء نشط داخل الوحدة.

أن تقع الوحدة داخل منطقة مخدومة بشبكة الغاز الطبيعي بالفعل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي

عند التقديم، يجب تجهيز الملف الورقي التالي:

صورة بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية ساري المدة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه).

عقد تمليك أو إيجار موضح به عنوان الوحدة.

استمارة موافقة البنك على التقسيط في حالة اختيار نظام السداد بالتقسيط.