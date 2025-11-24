استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الاثنين في 24-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3646 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4688 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5470 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6251 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 194406 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 312550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 4054 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.