بحضور رانيا المشاط.. المتحف المصري الكبير يستضيف حفل ختام جوائز مصر لرواد الأعمال

كتب : منال المصري

11:48 م 21/11/2025
كتبت- منال المصري:

انطلق اليوم حفل ختام جوائز مصر لرواد الأعمال “EEA” في المتحف المصري الكبير للإعلان عن الفائزين في 15 فئة مختلفة، من بينها جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجائزة الابتكار في التعليم و غيرها.

وجاء الحفل بحضور كوكبة من رجال الأعمال والمسؤولين أبرزهم رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق وعمرو منسي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة”ievents”.

وكذلك الدكتور ملك البابا مدير مكتب شركة فيزا العالمية في مصر وأحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير.

وضم المجلس الاستشاري نخبة من القيادات البارزة، من بينهم أنسي سويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري في شركة HOF Capital، وأحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.

حفل ختام جوائز مصر لرواد الأعمال رانيا المشاط المتحف المصري الكبير جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي جائزة الابتكار في التعليم رانيا المشاط وزيرة التخطيط

