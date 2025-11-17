إعلان

مبيعات محلية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:13 م 17/11/2025

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.35% عند مستوى 41065 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.23%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.24 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 112.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.60% عند مستوى 4332 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

البورصة المصرية EGX 30 تعاملات المستثمرين المستثمرين المصريين

