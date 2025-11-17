هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب

كتبت- دينا خالد:

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب الحالية مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة لتواصل تحقيق قمم جديدة.

وأضاف ميلاد، لمصراوي، أن أسعار الذهب تتخذ اتجاه صعودي نحو مستويات قياسية جديدة.

وتوقع ميلاد، أن تستمر الأسعار مرشحة للبقاء عند مستويات قياسية على الأقل حتى الربع الأول من عام 2026.

ويرى ميلاد، أن الأسعار ستواصل الارتفاع بقوة إذا خفض البنك المركزي المصري الفائدة مرة أخرى، وهو ما سيجعل كثير من المستثمرين تتجه إلى الذهب بدلا من الشهادات البنكية.

وأشار ميلاد، إلى إن أسعار الذهب محليا، مرهونة أيضا بالأسعار العالمية، التي تشهد توتورات تجارية بين القوى الكبرى، وهو ما يعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة والذهب.

وأضاف ميلاد، أن تصريحات البنوك والمؤسسات المالية العالمية تؤكد أن الذهب سيواصل تسجيل قمم جديدة في الفترة المقبلة، مع استمرار السياسات التوسعية وخفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأميركي.