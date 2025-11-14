إعلان

البنك المركزي اشترى 63 ألف أونصة ذهب جديدة في أول 10 أشهر من 2025 للاحتياطي الأجنبي

كتب : منال المصري

05:48 م 14/11/2025

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أنه اشترى خلال أول 10 أشهر من العام الحالي نحو 62.96 ألف أونصة ذهب جديدة لدعم أرصدة احتياطيات النقد الأجنبي.

وارتفع عدد أونصات الذهب لدى "المركزي" إلى نحو 4.142 مليون أونصة ذهب في أكتوبر الماضي مقارنة بنحو 4.141 مليون أونصة ذهب في سبتمبر.

على مستوى القيمة ارتفع رصيد الذهب بنحو 702 مليون دولار في أكتوبر إلى نحو 16.545 مليار دولار.

وشكل رصيد الذهب العامل الأساسي لصعود الاحتياطيات الدولية لمصر وحمايتها من التراجع وتخطيها الـ 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخها بنهاية أكتوبر الماضي.

خلال شهر أكتوبر فقط اقتنى المركزي المصري 780 أونصة ذهب جديدة لاحتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر 2025، وفقا لبيانات حديثة نشرها على موقعه.

كانت بيانات المجلس العالمي للذهب أظهرت تربع المركزي المصري في المركز الـ 17على مستوى البنوك المركزية في شراء الذهب خلال أول 9 أشهر من 2025.

