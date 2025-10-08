إعلان

الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا جديدا ويتجاوز 43 ألف جنيه

كتب : آية محمد

01:12 م 08/10/2025

سعر الجنيه الذهب

قفز سعر الجنيه الذهب في مصر إلى مستوى قياسي جديد خلال منتصف تعاملات اليوم، مسجلًا نحو 43160 جنيهًا لأول مرة، مدفوعًا بقفزة قوية في الأسعار العالمية بعدما تخطى سعر الأوقية حاجز 4 آلاف دولار للمرة الأولى.

وارتفع الذهب عالميًا بنسبة 1.52% ليصل إلى نحو 4046 دولارًا للأونصة "تعادل 31.1 جرامًا من الذهب عيار 24"، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وفي السوق المحلي، صعد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3596 جنيهًا، وعيار 18 إلى 4624 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 إلى نحو 5395 جنيهًا، وعيار 24 إلى 6165 جنيهًا.

كما سجلت سبيكة 10 جرامات نحو 61650 جنيهًا، وبلغ سعر الأونصة "تحتوي على 31.1 جرام" نحو 191731 جنيهًا، ووصل سعر سبيكة الذهب 50 جرام إلى 308250 جنيهًا.

