كامل الوزير يفتتح خط إنتاج جديد بمصنع "كوكاكولا" باستثمارات 31.5 مليون دولار

كتبت- دينا خالد:

افتتح كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خط إنتاج جديد بمصنع شركة كوكاكولا هيلينك بمدينة السادات.

جاء ذلك بحضور نيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان في مصر، وزوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذى لشركة كوكاكولا هيلينك وعدد من المسؤولين الإقلييمين لشركة كوكاكولا، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة كوكاكولا هيلينك مصر، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بحسب بيان من وزارة الصناعة اليوم.

وأكد الوزير، على حرصه على التواجد في تفتتاح خط الإنتاج الجديد بمصنع (كوكاكولا هيلينك) الذي يعتبر أسرع وأعلى خط إنتاج للكانز (كوكاكولا - فانتا - سبرايت - شويبس) ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضاً مقارنة بباقي الدول بمجموعة كوكاكولا هيلينك العالمية بسرعة إنتاج قصوى تصل إلى 120 ألف علبة كانز كل ساعة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الجديد 172 مليون لتر سنوياً، وذلك باستثمارات تصل إلى 31.5 مليون دولار، وبنسبة مكون محلى تصل إلى 95%، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن مصنع كوكاكولا بمدينة السادات يعتبر من التجارب الصناعية الناجحة في السوق المصري حيث يقام المصنع على مساحة 82 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 720 مليون لتر سنوياً.

وأشار الوزير، إلى أن أغلب إنتاج المصنع للسوق المحلي ومستهدفا التصدير خلال الفترة المقبلة لأسواق الدول العربية، مشيراً إلى أن مصنع الشركة بالسادات يوفر 300 فرصة عمل.

وأشار الوزير، إلى حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وطالب الوزير زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذى لشركة كوكاكولا هيلينك بفتح خطوط جديدة للمصنع والتوسع في التصدير للخارج من مصر بالإضافة إلى التعاون مع الجانب المصري في تدريب العاملين المصريين سواء في اكاديمية السويدي أو مدرسة تكنولوجية خاصة بكوكاكولا هيلينك لتخريج عاملين أكفاء للعمل بمصانع الشركة في مصر ومصانعها في دول العالم المختلفة.

ومن جانبه أعرب السيد/ زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذى لشركة كوكاكولا هيلينك عن سعادته بافتتاح خط انتاج جديد بالشركة في مصر وهو ما يدل على أن السوق المصري سوق واعد لجذب الاستثمارات المختلفة، مشيراً إلى أن هذا المصنع بمدينة السادات يعتبر من أكبر مصانع الشركة، كما يعتمد في جزء كبير من طاقته على الطاقة الشمسية، كما يوفر 300 فرصة عمل، موجهاً الشكر للحكومة المصرية على أوجه الدعم الذي تقدمه لكافة المستثمرين في مصر، مؤكداً على اهتمام الشركة بتدريب العاملين المصريين سواء داخل مصانع الشركة بمصر وأيضاً تدريب الشباب المصري من خارج مصانع الشركة على برامج تدريبية تؤهلهم لسوق العمل، مشيراً إلى افتتاح مركز رقمي جديد للخدمات التكنولوجية للشركة يصدر هذه الخدمات لنحو 27 سوقاً مختلفاً خارجياً ويوفر 450 فرصة عمل جديدة.