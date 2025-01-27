خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والحديد والأسمنت وارتفاع الذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، والكوسة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار الجبن، والمكرونة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الكوسة ..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار الجبن والمكرونة وانخفاض اللحوم والدواجن اليوم الاثنين بالأسواق

عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين