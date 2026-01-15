إعلان

ارتفاع الفول والزيت والجبن الأبيض والمسلي الصناعي بالأسواق

كتبت- ميريت نادي:

11:55 ص 15/01/2026

أسعار الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والدقيق، واللحوم، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.02 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.54 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.95 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.91 جنيه، بزيادة 99 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.62 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.7 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68 جنيه، بزيادة 7 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.31 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.04 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.28 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.82 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.02 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 140.75 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.59 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.86 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 102.89 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الفول الزيت الجبن الأبيض المسلي الصناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟
حوادث وقضايا

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟
3 شروط للتقديم.. جامعة العاصمة تطلق مبادرة "سفراء وافدين العاصمة"
جامعات ومعاهد

3 شروط للتقديم.. جامعة العاصمة تطلق مبادرة "سفراء وافدين العاصمة"
بفستان قصير.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

بفستان قصير.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)
دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
زووم

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يقفز إلى مستوى تاريخي جديد في مصر