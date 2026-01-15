ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والدقيق، واللحوم، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.02 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.54 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.95 جنيه، بتراجع 39 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.91 جنيه، بزيادة 99 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.62 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.7 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68 جنيه، بزيادة 7 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بزيادة 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 108.31 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.04 جنيه، بتراجع 59 قرشًا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.28 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.82 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.02 جنيه، بزيادة 7 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 140.75 جنيه، بزيادة 1.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 278.59 جنيه، بتراجع 41 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.86 جنيه، بتراجع 60 قرشًا.

كيلو المسلى الصناعي: 102.89 جنيه، بزيادة 1.83 جنيه.