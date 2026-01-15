إعلان

"دخلته علينا بالخراب".. شقيق شيرين عبدالوهاب يشن هجوما جديدا ضد حسام حبيب

كتب : مصطفى حمزة

12:18 م 15/01/2026 تعديل في 12:35 م
شن محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، هجوما جديدا على الفنان حسام حبيب، وذلك بالتزامن مع حالة الغموض التي تحيط بالحالة التي تعاني منها شقيقته مؤخرا.

ونشر محمد عبد الوهاب، صورة من حفل السوبر المصري، الذي قامت شيرين عبد الوهاب، باحيائه عام 2018، وكتب: "كانت زي الوردة وزي الفل، في السفرية السودا دي اشترى الدبلة، اتجوزها بدبلة ابن الحسب والنسب، كان يوم أسود، دخلته علينا بالخراب والله أبويا مات بعد جوازهم بشهر، حسبي الله ونعم الوكيل".

وقامت شيرين عبد الوهاب في 12 يناير عام 2018، بتقديم مجموعة من أغانيها، قبل بداية مباراة السوبر المصري، التي جمعت فريقي الأهلي والمصري، على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبدأت الحفل بتقديم نشيد "بلادي بلادي"، وغنت "أنا جاية أقولك" و"أنا مش بتاعت الكلام ده"، و"مين اختار" واختتمت بالسلام الوطنى.

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، احتفلت بزواجها والفنان حسام حبيب، بعد شهرين من حفل السوبر، وتحديدا في 7 أبريل عام 2018.

وتصدرت المطربة قوائم مواقع التواصل، على مدار الأيام الماضية، وسط حالة من الغموض حول حالتها الصحية، وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن مبادرة لدعمها، ومتابعة حالتها بالتنسيق مع وزيرة التضامن.

شيرين عبدالوهاب حسام حبيب شقيق شيرين عبدالوهاب

