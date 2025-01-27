عودة للارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 7 جنيهات، خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2570 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3304 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3855 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4406 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30840 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 2767 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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