اختلت عجلة القيادة فغرق بالتوكتوك.. تفاصيل وفاة شاب في المنوفية

لقي شاب مصرعه غرقًا، إثر سقوطه أثناء قيادته مركبة "توكتوك" في ترعة عزبة أبو مصطفى على طريق تلا–بابل بدائرة مركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، ما أثار حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بسقوط توكتوك في مياه ترعة مبطنة أمام عزبة أبو مصطفى، وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، في محاولة لإنقاذ السائق، إلا أنه فارق الحياة قبل انتشاله من المياه.

وتبين أن المتوفى يُدعى "محمد السيد محرم"، من أبناء مركز تلا، حيث رجّح أهالي القرية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انحراف المركبة وسقوطها في المجرى المائي.

وأكد عدد من الأهالي أن الفقيد كان معروفًا بحسن السيرة والخلق، ويعمل ساعيًا لكسب رزقه، مشيرين إلى تكرار الحوادث على طريق تلا–بابل، ومطالبين بتكثيف إجراءات السلامة المرورية ووضع وسائل تحذيرية للحد من الحوادث.

ونُقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور كبير من الأهالي.