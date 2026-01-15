المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه

قبل الشراء.. تعرف على أرخص سيارة كهربائية متناهية الصغر بمصر في 2026

مع انطلاق عام 2026، يشهد سوق السيارات المصري حالة من التنوع الملحوظ في الطرازات الاقتصادية، مدعومًا باستمرار استقرار الأسعار نسبيًا وزيادة المعروض من السيارات الجديدة.

وخلال الفترة الحالية يبحث العديد من المشترين عن أسعار السيارات السيدان الاقتصاديه الابرز تحت حاجز 900 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز هذه السيارات:

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

بايك U5 plus

تعتمد بايك U5 Plus موديل 2025 السيدان على محرك سعة 1500 سي سي بقوة 111 حصان وعزم دوران 142 نيوتن متر وناقل حركة CVT مع خزان وقود سعة 48 لتر.

وتقدم بايك U5 Plus الجديدة بـ 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 725 ألف جنيه للفئة القياسية، والفئة الثانية بـ750.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزا سعرها الرسمي 855 ألف جنيه.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت 2026 الجديدة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو سعرها 725 ألف جنيه.

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

شيفرولية أوبترا

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تقدم أوبترا 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 725.000 جنيه للفئة الأولى، و 750.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

جيلي إيمجراند

تبدأ أسعار جيلي إيمجراند سيدان العائلية المجمعة محليا من 789 ألف جنيه لفئة Comfort ، أما فئة Luxury سعرها 889 ألف جنيه.

تأتي جيلي إمجراند المصنعة في مصر بمحرك بقوة 122 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 180 نيوتن متر، ويتيح المحرك استهلاكًا للوقود يبلغ 5.82 لتر لكل 100 كم، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم في 11.96 ثانية، وسعة خزان الوقود تبلغ 50 لترًا.

