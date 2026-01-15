"إيديتا" تستحوذ على العلامة التجارية لشركة "هوستس"

أعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية الاستحواذ على شركة "هوستس براندز ذات المسؤولية المحدودة"، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة ذا جي ام سموكر ، على حقوق العلامات التجارية وأسماء العلامات والسمعة التجارية الخاصة بعلامات هوهوز وتونكيز وتايجر تيل في باقي دول قارة إفريقيا.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لها اليوم بالبورصة، أن الاستحواذ تم بموجب اتفاقية بيع وإحالة حقوق العلامات التجارية والسمعة التجارية الموقعة بين الطرفين، بالإضافة إلى امتلاك شركة إيديتا بالفعل حقوق تلك العلامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد شركة هوستس شركة مخبوزات أمريكية، تأسست عام 1919، وتمتلكها حاليًا شركة J.M. Smucker بعد استحواذها عليها في عام 2023، وتعد منتجات تونكيز وهوهوز من أشهر علاماتها التجارية.

