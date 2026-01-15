انخفضت أسعار الطماطم، والباذنجان البلدي، الفلفل الرومي البلدي، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الخميس 15-1-2026، بينما ارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار، والليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 4 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 12 و10 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و26 جنيهًا، بزيادة جنيه.