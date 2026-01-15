الأرجنتين تصنف الإخوان المسلمين في مصر ولبنان والأردن "تنظيمات إرهابية"

أدرجت الحكومة الأرجنتينية فروع جماعة الإخوان في كل من مصر ولبنان والأردن على قوائم المنظمات الإرهابية بتوجيه مباشر من الرئيس خافيير ميلي.

وأشارت الحكومة إلى أن قرارها يستند إلى تقارير رسمية تفيد بتورط تلك الفروع في أنشطة غير قانونية وأعمال ذات طابع إرهابي.

وبررت الحكومة قرارها في بيان رسمي، بأنها "تؤمن إيمانا راسخا بضرورة أن تنحاز الأرجنتين إلى الحضارة الغربية التي تحترم حقوق الفرد ومؤسساته"، مشددة على التزامها بمكافحة من يسعون إلى تدمير هذه القيم باستمرار.

ويأتي القرار في إطار السياسة الخارجية الجديدة لبوينس آيرس، التي تتبنى تقاربا أكبر مع المعسكر الغربي ومقاربة أكثر صرامة تجاه التنظيمات العابرة للحدود، وسط توقعات بردود فعل سياسية ودبلوماسية واسعة.