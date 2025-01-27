انخفاض الكوسة ..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والكوسة، والخيار، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والفلفل الرومي والحامي، والجوافة، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و5 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و 9.5 جنيه، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 15 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 15 و22 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

الملوخية تتراوح بين 17 و19 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.