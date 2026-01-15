إعلان

دنيا سمير غانم تدعو لوالدها: "عيد ميلاد سعيد في الجنة"

كتب : نوران أسامة

12:06 م 15/01/2026

الفنانة دنيا سمير غانم

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة بالدعاء لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، تزامنًا مع ذكرى ميلاده التي توافق اليوم 15 يناير.

ونشرت دنيا صورة أرشيفية لوالدها الراحل عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب، اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأدخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين".

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا عام 2021، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا، إذ شارك خلال مشواره الفني في بطولة أكثر من 150 عملًا سينمائيًا، إلى جانب أعماله المسرحية والتلفزيونية.

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت آخر مشاركاتها الدرامية مسلسل "عايشة الدور"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، بينما كان آخر ظهور لها سينمائيًا في فيلم "روكي الغلابة"، وشاركها البطولة الفنان محمد ممدوح.

