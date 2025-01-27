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ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

09:53 ص الإثنين 27 يناير 2025

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 110.31 جنيه، بزيادة 1.51 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 97.27 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 123.34 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

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