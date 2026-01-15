سعر الذهب اليوم بمصر يقفز إلى قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم بنحو 20 جنيهًا، مسجلاً قمة تاريخية جديدة بمنتصف تعاملات الخميس 15-11-2026، مقارنةً بمستواه ببداية التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4140 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5322 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7097 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 49680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 70970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 220716 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 354850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 4613 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.