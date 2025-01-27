ارتفاع أسعار الجبن والمكرونة وانخفاض اللحوم والدواجن اليوم الاثنين بالأسواق

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار زيت الذرة، والمكرونة المعبأة، والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، واللحوم، والدواجن، والأرز السائب، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.41 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 55.5 جنيه، بزيادة 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.52 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 83.47 جنيه، بتراجع 2.2 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.6 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.76 جنيه، بزيادة 7.3 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.6 جنيه، بتراجع 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.24 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت الذرة: 104.19 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 392.56 جنيه، بتراجع 9.26 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.36 جنيه، بتراجع 3.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.07 جنيه، بتراجع 2.21 جنيه.

كيلو الفول السائب: 46.32 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 140.77 جنيه، بزيادة 2.51 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 257.44 جنيه، بزيادة 8.29 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.41 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 119.61 جنيه، بزيادة 10.05 جنيه.