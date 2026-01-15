شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيدي الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "ما شاء الله قمر أوي"، "هيدي القمر"، "العشق كله"، "جميلة"، "عيون غزالة".

يُذكر أن الفنانة هيدي كرم تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان، ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد.

