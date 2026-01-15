إعلان

بفستان قصير.. هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

كتب : نوران أسامة

12:01 م 15/01/2026
    هيدي كرم بفستان قصير
    هيدي كرم بدون مكياج
    هيدي كرم تتألق بإطلالتها الكاجوال
    هيدي كرم عبر إنستجرام
    هيدي كرم تتألق بفستانها الأحمر
    هيدي كرم بفستان جريء

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيدي الصورة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الأبيض.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها: "ما شاء الله قمر أوي"، "هيدي القمر"، "العشق كله"، "جميلة"، "عيون غزالة".

يُذكر أن الفنانة هيدي كرم تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم "عيلة دياب ع الباب"، من إنتاج محمد رشيدي وإخراج وائل إحسان، ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد.

هيدي كرم إنستجرام فستان قصير

