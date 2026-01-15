وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

الرياض - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوزير بن فرحان أجرى اتصالًا هاتفيًا، بوزير الخارجية الإيراني جرى خلاله "بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل دعم أمنها واستقرارها".

كما بحث الوزير السعودي اليوم أيضا تطورات الأوضاع في المنطقة، ومستجدات القضايا الإقليمية، مع نظرائه في قطر، وسلطنة عُمان ، وفرنسا .

جاء ذلك خلال سلسلة من الاتصالات المنفصلة التي أجراها مع كل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، وبدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان ، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية .

وبحث بن فرحان خلال الاتصالات الجهود والمساعي المشتركة الرامية إلى دعم أمن المنطقة واستقرارها، وتعزيز التنسيق والتعاون بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي.