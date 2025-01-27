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انخفاض أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

10:04 ص الإثنين 27 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37085 جنيه، بتراجع 332.1 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39665 جنيه، بتراجع 185.49 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2875 جنيه، بتراجع 80.98 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز
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